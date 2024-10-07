Врачей Можайской больницы поздравили с профессиональным праздником

В первый понедельник октября, во Всемирный день врача, Можайская больница с особой теплотой чествует своих сотрудников, посвятивших жизнь самой гуманной профессии — спасению человеческих жизней. В ведущем медучреждении Можайского городского округа трудятся 147 врачей различных специализаций, из которых 35 имеют высшую категорию.

Особое внимание уделяется ветеранам труда, которые многие годы остаются верны своему делу. Анна Георгиевна Чернышова, посвятившая почти 60 лет работе в больнице, продолжает служить примером преданности профессии. Ее опыт и знания остаются незаменимыми для коллег, особенно в сложных диагностических случаях.

Можайская больница также приветствует молодых специалистов, недавно окончивших ведущие медицинские вузы России. В их числе врачи-педиатры Наталья Никиреева и Анастасия Романова, а также врач-невролог Данила Сороколетов и его супруга Алина, работающая в области функциональной диагностики.

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