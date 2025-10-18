Врачей-юбиляров в Подольске наградили благодарностью главы округа
За вклад в систему здравоохранения округа в Подольске благодарностью главы муниципалитета Григория Артамонова наградили врачей-юбиляров. Всего на мероприятии отметили 14 специалистов.
Начальник отдела здоровья граждан администрации городского округа Подольск Светлана Чудакова от имени руководителя муниципалитета Григория Артамонова поздравила собравшихся.
«Я хочу вам передать слова благодарности от главы за ваш самоотверженный труд, за верность в профессии. Надеемся, что мы с вами долгие-долгие годы будем служить системе и совершенствовать ее», — сказала Светлана Чудакова.
Пример многолетнего и плодотворного труда демонстрирует врач-гематолог Подольской детской больницы Екатерина Шиллер. Ее стаж составляет более 35 лет. Медик называет медучреждение вторым домом.
«Приятно приходить на работу каждый день. Учреждение растет, развивается, появляются новые отделения. Администрация больницы и руководство города помогают решать все возникающие проблемы. Дети приезжают в мое отделение со всей Московской области, потому что оно уникально, здесь каждый может получить самую квалифицированную помощь», — поделилась Екатерина Шиллер.
За высокий профессионализм награду получил и заведующий отделением функциональной диагностики Подольской клинической больницы Борис Никольский. Вот уже более 34 лет он помогает людям. Специалист продолжает семейную династию врачей.
«Каждый человек в какой-то момент сталкивается с ситуацией, когда требуется неотложная помощь, когда кто-то болеет из близких, что-то случилось: на улице, в общественном транспорте, дома. Тогда мы понимаем ценность вот этой профессии, ценность золотых рук, невероятных знаний», — подчеркнул Борис Никольский.
Отметим, что мероприятие впервые прошло по инициативе Григория Артамонова.