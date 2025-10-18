Врачей-юбиляров в Подольске наградили благодарностью главы округа

За вклад в систему здравоохранения округа в Подольске благодарностью главы муниципалитета Григория Артамонова наградили врачей-юбиляров. Всего на мероприятии отметили 14 специалистов.

Начальник отдела здоровья граждан администрации городского округа Подольск Светлана Чудакова от имени руководителя муниципалитета Григория Артамонова поздравила собравшихся.

«Я хочу вам передать слова благодарности от главы за ваш самоотверженный труд, за верность в профессии. Надеемся, что мы с вами долгие-долгие годы будем служить системе и совершенствовать ее», — сказала Светлана Чудакова.

Пример многолетнего и плодотворного труда демонстрирует врач-гематолог Подольской детской больницы Екатерина Шиллер. Ее стаж составляет более 35 лет. Медик называет медучреждение вторым домом.

«Приятно приходить на работу каждый день. Учреждение растет, развивается, появляются новые отделения. Администрация больницы и руководство города помогают решать все возникающие проблемы. Дети приезжают в мое отделение со всей Московской области, потому что оно уникально, здесь каждый может получить самую квалифицированную помощь», — поделилась Екатерина Шиллер.