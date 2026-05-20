Врачей из Одинцовского округа пригласили поучаствовать в областном конкурсе

Стартовал прием заявок на участие в премии «Подмосковный врач». Лучшим специалистам — ими станут 60 человек — вручат премию в размере 300 тысяч рублей.

Стать участниками и претендовать на победу могут акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гематологи, детские кардиологи, детские хирурги, детские эндокринологи, кардиологи, неврологи, врачи общей практики, онкологи, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи скорой медицинской помощи и терапевты.

Конкурсанты пройдут оценочные процедуры, которые будут включать теорию, практику и решение ситуационных задач. Медицинский работник может подать заявку на участие при условии, что стаж работы по специальности составляет не менее пяти лет. Три года он должен прибывать в занимаемой должности.

Подать заявку на участие можно на электронный адрес: mz_podmoskovnyi@mosreg.ru.