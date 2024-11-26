Врачебно-физкультурный диспансер в Химках переехал в здание поликлиники № 5

В городском округе Химки врачебно-физкультурный диспансер со 2 декабря будет принимать пациентов в здании поликлиники № 5. Посетить медицинские кабинеты спортсмены смогут с 9:00 до 14:00.

Диспансер займет два этажа поликлиники. Принимать спортсменов там будут лучшие специалисты в области неврологии, кардиологии и травматологии.

«Переезд физкультурного диспансера — важный этап в улучшении качества его работы. Штат врачей полностью укомплектовали», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Чтобы попасть на прием, необходимо иметь при себе паспорт, выписку из амбулаторной карты и документ о месте регистрации. Также пациенту необходимо будет предоставить подтверждающий документ, что он обучается в спортивной организации Подмосковья.

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