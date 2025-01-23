Врача Валентину Ковалеву торжественно проводили на заслуженный отдых в Балашихе

В Балашихинской больнице состоялось мероприятие, посвященное проводам на заслуженный отдых Валентины Алексеевны Ковалевой, заведующей офтальмологическим отделением филиала № 2. Торжественная церемония прошла в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», активным участником которого является Валентина Алексеевна.

Член общественного совета «Женского движения „Единой России“, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова выразила искреннюю благодарность Валентине Ковалевой за ее многолетний самоотверженный труд, преданность профессии и вклад в развитие офтальмологической службы города.

«Валентина Алексеевна — настоящий профессионал с богатым опытом и глубокими знаниями. Спасибо ей большое за то, что она делится ими с молодыми специалистами, участницами „Женского движения „Единой России“ и стала для них настоящим наставником», — отметила Наталья Алимова.

Валентина Ковалева окончила Ивановский медицинский институт, а затем ординатуру в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца. В офтальмологическое отделение Балашихинской больницы она пришла в 1972 году, а с 1982 года бессменно занимала должность заведующей отделением. Ее вклад в развитие офтальмологической помощи и забота о пациентах стали примером для новых поколений врачей.

Коллеги и молодые специалисты отметили, что Валентина Алексеевна не только профессионал высочайшего уровня, но и человек с большим сердцем. Ее трудовой путь стал вдохновением для многих молодых врачей, которые продолжают ее дело.