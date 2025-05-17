Врача-терапевта из Туниса трудоустроили в больницу в Зарайске

Амира Яакуби будет работать участковым врачом-терапевтом в Зарайской поликлинике. Она окончила Рязанский медицинский университет имени академика Павлова в 2023 году и получила первые профессиональные навыки в Кашире.

Амира родилась в городе Сус в Тунисе, но десять лет назад решила переехать в Россию для учебы и жизни. Она быстро адаптировалась благодаря характеру. Врач владеет четырьмя языками и подчеркивает, что важно установить доверительные отношения с пациентами.

«Я считаю, что доверие — это основа успешного лечения», — сказала Амира.

Амира активно занимается бегом, плаванием и боксом. При выборе места работы ей было важно попасть в дружелюбный коллектив. Именно такой оказалась команда поликлиники в Зарайске. Здесь поддерживают молодых специалистов благодаря государственным программам по привлечению медицинских кадров.

Амира активно занимается саморазвитием, продолжает изучать передовые методики лечения, что позволяет ей представлять качественную медицинскую помощь. Терапевт завоевала доверие пациентов и готова работать на благополучие местного населения.