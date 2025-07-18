Врача-репродуктолога трудоустроили в перинатальный центр в Видном

В Видновском перинатальном центре начал прием врач-репродуктолог Анастасия Андреева. Она будет помогать паиценткам, которым тяжело зачать и выносить ребенка.

В пресс-службе Ленинского округа сообщили, что Анастасия занята в этой профессии уже шесть лет.

«Так случилось, что в 9 классе мне очень полюбилась эта профессия. Моя мечта сбылась! Горжусь, что стала врачом и очень довольна тем, что медицина не стоит на месте и с каждым днем мне становится все интереснее работать», — отметила врач-репродуктолог Анастасия Андреева.

Анастасия Андреева окончила Московский государственный медицинский университет имени Сеченова в 2019 году. Она несколько лет работала акушером-гинекологом в одном из родильных домов Москвы, а потом выбрала репродуктологию.

По ее словам, основная проблема, с которой обращаются пациенты перинатального центра, — трудности с достижением естественной беременности. Для того, чтобы определить причину, необходимо пройти минимальный спектр обследований — это показатели антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов, а также ультразвуковое исследование.

На первичный прием к репродуктологу можно попасть по направлению акушеров-гинекологов женской консультации, а на повторный записаться самостоятельно через регистратуру.