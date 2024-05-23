Врач Виктория Критченко из Истры дала советы по борьбе с аллергией

Весной, когда природа расцветает яркими красками и наполняется неповторимыми ароматами, существуют люди, кто сталкивается с аллергией. О том, как с ней бороться, рассказала врач Истринской клинической больницы Виктория Критченко.

Весна приносит радость одним, но страдания другим из-за буйного цветения. С наступлением лета появляется новая угроза — пыль сорных трав и злаков. В это время советы врача-аллерголога приобретают особую важность.

«Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание», — рассказала Критченко.

По словам специалиста, для этого нужно обратиться к участковому терапевту или педиатру. Кожные пробы или анализ крови на аллергены помогут определить аллергическую реакцию.

После уточнения аллергена врач предложит подходящее лечение. Для предотвращения аллергических реакций важно соблюдать гипоаллергенный быт: регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, и регулярная стирка постельного белья.

В Истринской клинической больнице можно пройти все необходимые анализы для определения аллергии по направлению врача. Записаться на прием могут жители Истры и Дедовска через колл-центр по номеру 122, региональный портал Госуслуг «Здоровье» и чат-бот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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