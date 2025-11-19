Врач-уролог провел лекцию для старшеклассников в Истре

Недавно в рамках клуба «Будем здоровы»в Лицее города Истра прошла лекция с урологом Истринской клинической больницы Даниилом Рыженко. Врач подробно ознакомил учащихся восьмых классов с устройством и функциями мочеполовой системы, подчеркнув важность своевременного выявления заболеваний и их лечения.

Напомним, главная задача клуба заключается в формировании осознанного отношения подростков к своему здоровью и мотивации вести здоровый образ жизни.

Специалист акцентировал внимание на инфекциях, передающихся половым путем. Школьники изучили ранние симптомы этих заболеваний и способы их предотвращения. Часто подростки стесняются обращаться к врачу сразу после возникновения симптомов и приходят за помощью только в случае крайней необходимости. Такие встречи помогают им понять, насколько важно заботиться о своем здоровье.

Учащиеся пришли к выводу, что любое ухудшение самочувствия требует консультации специалиста. Чем быстрее обратиться за медицинской помощью, тем меньше вероятность развития осложнений.