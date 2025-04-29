Врач уролог-андролог начал принимать в перинатальном центре Наро-Фоминска

В Центре репродуктивного здоровья Наро-Фоминского перинатального центра к команде медицинского персонала присоединился опытный врач-уролог и андролог Имран Чудиев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, приход нового врача существенно расширяет возможности Центра репродуктивного здоровья, предлагая мужчинам и женщинам комплексное обследование и грамотную подготовку к беременности под чутким руководством профессионала.

«Очень важно, чтобы мужчины и женщины имели возможность пройти полное обследование и подготовку к беременности. Такой подход повышает шансы на успех при планировании семьи», — сообщила главный врач Людмила Кещьян.

Имран Чудиев — специалист, обладающий богатым опытом в диагностике и лечении заболеваний мочеполовой системы у взрослых пациентов. Он владеет широким спектром консервативных и хирургических методов лечения, что позволяет индивидуально подходить к каждому клиническому случаю и выбирать наиболее эффективную тактику лечения.