Врач-травматолог из Долгопрудного отметил 90-летие

Аркадий Мадюдя еще в детстве решил стать врачом после того, как сам столкнулся с опасной ситуацией. В восемь лет он нашел противотанковую мину, которая взорвалась у него в руках. Мальчику удалось выжить после тяжелой травмы, и он твердо решил посвятить себя медицине.

Свое обещание Мадюдя сдержал и в 1965 году окончил Винницкий медицинский университет имени Пирогова. За годы работы он прошел путь от врача-хирурга до заведующего ортопедическим отделением. В Долгопрудном он трудится уже 40 лет, а с 2012 года работает в детской городской поликлинике №1.

По словам медика, самое главное для родителей — это любить своих детей. «В каком бы состоянии они ни находились, дети чувствуют, когда их любят родители», — считает Аркадий Мадюдя. Он уверен, что без любви к людям ничего не получается, а любовь способна творить чудеса.

Врач поделился несколькими случаями из своей практики, когда казалось, что помочь пациентам невозможно. Например, прокурору Амурской области, у которого после травмы фактически отсутствовали кости голени, врачи буквально сотворили чудо, нарастив кость. А байкер, попавший в аварию, смог снова ходить благодаря тому, что Мадюдя нарастил ему 27 сантиметров кости.

Героем врач себя не считает, говорит, что уважает каждого человека и благодарен всем, кто пришел на его юбилей. «Я работаю не за славу, а для того, чтобы оказывать помощь и жить той судьбой, которую предрек мне Бог», — сказал медик.