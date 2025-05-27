Врач Татьяна Шкурко приобрела квартиру в Химках благодаря социальной ипотеке

Татьяна Шкурко трудится акушеркой в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Химкинская больница», ее стаж составляет 15 лет. Недавно медик купила жилье по программе «Социальная ипотека» и скоро отметит новоселье.

Как рассказала Татьяна Шкурко, она любит свою работу: когда на свет появляется малыш — это вызывает положительные эмоции.

«Я очень радуюсь, когда роды прошли хорошо, женщина довольна и счастлива, это большое счастье видеть и помогать появлению на свет новой жизни», — поделилась врач.

Татьяна узнала о социальной ипотеке от коллег. Медик собрала все необходимые документы и приняла участие в программе. Теперь ее семья переедет в собственную трехкомнатную квартиру.

«Мы долгое время жили в съемной квартире, но благодаря программе получилось взять свою, мы очень довольны. Когда искали, хотелось, чтобы были изолированные комнаты, а рядом находилась необходимая инфраструктура. Все получилось!» — сказала Татьяна Шкурко.

Напомним, что в Московской области с 2016 года реализуется губернаторская программа «Социальная ипотека». По ней свое жилье могут приобрести медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты. Правительство Московской области покупает квартиру для обладателей сертификата на социальную ипотеку, а сами участники выплачивают по кредиту только проценты.