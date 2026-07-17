Врач Солнечногорской больницы Михайлов назвал первые признаки скрытых ИППП

В ходе Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, организованной Минздравом России, заведующий кожно‑венерологическим отделением Солнечногорской больницы Константин Михайлов обратил внимание на опасность бессимптомных инфекций. По словам специалиста, в 70% случаев человек не подозревает о своем заболевании — отсутствуют типичные признаки вроде температуры, боли или выделений

Врач отметил, что бесконтрольный прием антибиотиков лишь маскирует проблему, способствуя переходу болезни в хроническую форму и провоцируя осложнения, в том числе со стороны репродуктивной системы.

«Чтобы исключить риски, необходимо обратиться к врачу: только специалист назначит правильные анализы и проведет грамотное лечение. Своевременная диагностика позволяет сохранить репродуктивную функцию и избежать тяжелых последствий», — рассказал Константин Михайлов.

Врач пояснил, что такие инфекции способны прятаться в слизистых оболочках, не вызывая выраженной реакции иммунитета. У женщин вялотекущее воспаление нередко приводит к образованию спаек в маточных трубах, нарушает процесс имплантации эмбриона и увеличивает риск внематочной беременности.

У мужчин страдают качество семенной жидкости и проходимость семявыносящих путей, возможна выработка антител к собственным половым клеткам.

Константин Михайлов посоветовал проходить обследование совместно с партнером, даже если нет жалоб. Такой подход помогает избежать повторного заражения и выявить возможные проблемы еще до планирования беременности.