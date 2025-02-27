Врач Серпуховской больницы Надежда Чернова назвала способы укрепления иммунитета

Неделя поддержания и укрепления иммунитета проходит в России с 24 февраля по 2 марта. Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Серпуховской больницы Надежда Чернова напомнила главные правила помощи организму после зимы.

Усталость в начале весны иногда связана с дефицитом витамина D3, а также нехваткой в рационе свежих фруктов, овощей и зелени.

«Поэтому очень важно поддержать свой организм и помочь ему — достаточно спать, не меньше 7-8 часов, хотя бы час в день посвящать физической активности и прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться», — отметила Надежда Чернова.

Врач подчеркнула, что необходимо следить за количеством белка в пище. Для взрослого человека его ежедневная норма составляет примерно 1- 1,5 грамма на килограмм веса.

«Белок содержится в мясе, яйцах, твороге или молочных продуктах, а также в цельных крупах, фасоли, чечевице», — уточнила медик.

Чернова напомнила, что скоро начнется Великий пост, который может помочь отказаться от вредных привычек, подрывающих не только иммунитет, но и сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и печень.