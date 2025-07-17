Врач провела беседу об аллергии у детей с жителями Луховиц

Врач-аллерголог Луховицкого консультативно-диагностического центра для детей рассказала жителям о том, какие факторы способствуют развитию аллергических реакций у детей. Полезными советами специалист поделилась в рамках Недели сохранения иммунной системы, приуроченной к Международному дню борьбы с аллергией.

Чаще всего аллергические реакции на пищевые продукты, бытовую пыль, пыльцу растений, шерсть животных и медикаменты проявляются в детском возрасте.

«Вероятность развития аллергических реакций у детей возрастает из-за таких факторов, как наследственная предрасположенность, слабый иммунитет, вирусные и бактериальные инфекции, длительный прием антибиотиков и других медикаментов, загрязненная окружающая среда», — рассказала врач-аллерголог Александра Ваняшкина.

Среди эффективных способов укрепления иммунитета специалист отметила соблюдение режима дня, в котором должно быть достаточно времени для сна и отдыха, правильное питание и физические нагрузки, психологический комфорт.