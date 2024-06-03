Врач-педиатр в Лобне получил свидетельство на социальную ипотеку

Фото: Администрация городского округа Лобня

В Лобне врач-педиатр получил свидетельство на социальную ипотеку. По условиям программы специалисты получают 50% от стоимости жилья как первоначальный взнос.

Врач-педиатр Лобненской больницы Виктор Сайгушкин стал обладателем свидетельства на социальную ипотеку. Церемония вручения прошла в Доме правительства Московской области.

«Я работаю в Лобненской больнице с 2017 года. Для меня и моей семьи это очень радостное событие: с супругой жили в съемном жилье. Благодаря такой поддержке министерства здравоохранения у меня появилась возможность приобрести долгожданную квартиру», — делится Виктор Сайгушкин.

Фото: Администрация городского округа Лобня

Еще шесть врачей в Лобне в этом году проходят согласование на получение социальной ипотеки. По условиям программы специалисты получают 50% от стоимости жилья как первоначальный взнос. Каждый месяц в течение 10 лет им выплачивают компенсацию суммы основного долга. Сам работник платит только проценты по кредиту.

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