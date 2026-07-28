Подмосковный педиатр Шафикова рассказала, как не допустить развития перитонита

В детской поликлинике № 1 в Красногорске врач-педиатр Татьяна Шафикова уже 15 лет оказывает помощь маленьким пациентам. Она призывает родителей не заниматься самолечением и вовремя обращаться к специалистам.

Однажды к Татьяне Шафиковой привели ребенка с болью в животе. Мама три дня лечила его самостоятельно, полагая, что ребенок просто переел яблок. Однако врач заподозрила серьезное заболевание и вызвала скорую помощь. Ребенка прооперировали в тот же день — у него оказался флегмонозный аппендицит последней стадии. Еще немного — и начался бы перитонит.

Жительница Красногорска Ирина Пестрова поделилась своими впечатлениями о поликлинике. Ее семья обслуживается здесь с 1988 года. Ирина благодарит коллектив за профессионализм и доброжелательность. Она особо отметила заведующую Елену Батакову и врача Татьяну Румянцеву. По мнению Ирины, поликлиника держится на высоком уровне благодаря компетентности и вниманию сотрудников.