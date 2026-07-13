Врач-педиатр рассказала о летних инфекциях у детей

Врач-педиатр поликлиники №1 Подольской детской больницы Елена Радченко перечислила летние инфекции, которые чаще всего встречаются у детей, и дала советы, как сделать отдых безопасным.

По словам специалиста, теплая погода, поездки на море, купание в бассейнах и обилие свежих фруктов создают условия для распространения возбудителей болезней. Детский организм при смене климата и режима становится особенно уязвимым.

Елена Радченко назвала самыми распространенными летом кишечные инфекции: ротавирус, сальмонеллез и патогенную кишечную палочку. Они возникают из-за немытых продуктов, грязной воды и неправильного хранения еды. Главная опасность этих заболеваний — быстрое обезвоживание.

Также летом активизируются энтеровирусные инфекции, которые проявляются сыпью на ладонях и стопах, сухостью вокруг рта и герпангиной. Кроме того, в теплое время года увеличивается риск заражения паразитами — энтеробиозом, аскаридозом и лямблиозом. Они передаются через песок, игрушки и грязные руки. Ярким сигналом энтеробиоза является ночной зуд.

Профилактика этих заболеваний довольно проста: нужно мыть руки, фрукты и овощи, пить только кипяченую воду и следить, чтобы ребенок не глотал воду в водоеме. Также важно соблюдать режим сна, питания и прогулок, чтобы укрепить иммунитет.

Врач призвала родителей при первых симптомах заболеваний своевременно обращаться к педиатру.