Врач-педиатр НИКИ детства Наумова рассказала о правилах похода в лес с детьми

В подмосковных лесах продолжается сезон сбора грибов и ягод, и многие отправляются на тихую охоту всей семьей. Как подготовиться к походу вместе с ребенком, чтобы отдых не закончился травмами, рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ирина Наумова.

По ее словам, детям нужно объяснить, что что не стоит трогать неизвестные грибы и есть незнакомые ягоды — они могут быть ядовитыми, а также показать, где находятся стоянка, костер, туалет и другие важные ориентиры, которые не позволят ему заблудиться. Одежду ребенка необходимо обработать репеллентами и пришить на нее светоотражатели, чтобы его было видно издалека.

«Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь. Не забудьте дать ребенку свисток — его звук будет далеко слышен в лесу и поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», — посоветовала Наумова.

С собой, продолжила педиатр, нужно взять средства от укусов насекомых, легкий перекус, воду, аптечку с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными материалами, компас, нож, зажигалку, солнцезащитный крем, портативное зарядное устройство для телефона.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых — большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», — заключила Наумова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».