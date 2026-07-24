Врач Одинцовской больницы получил сертификат на социальную ипотеку

Врачу-реаниматологу Никольского подразделения Одинцовской областной больницы Рифу Вахитову вручили свидетельство на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Документ позволит специалисту воспользоваться региональной мерой поддержки при покупке собственного жилья.

Торжественная церемония вручения свидетельств состоялась в Доме Правительства Московской области.

Программа «Социальная ипотека» помогает медицинским работникам решить жилищный вопрос на льготных условиях. Регион берет на себя оплату половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение десяти лет погашает основной долг по кредиту. Участникам программы остается оплачивать только проценты по ипотеке.

Одинцовская областная больница активно участвует в проекте. За последние пять лет свидетельства на получение социальной ипотеки получили 62 сотрудника учреждения. Подробная информация об условиях участия опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.