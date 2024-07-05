Врач общей практики из Коломны стал лучшим по профессии в России

Более 100 врачей стали победителями всероссийского конкурса. Двое — из Подмосковья. В их числе врач общей практики Непецинской поликлиники Коломенской больницы Марина Соболева.

Конкурс был заочным и состоял из трех этапов. Первый состоялся на уровне медучреждений Коломны. Второй и третий — на региональном и федеральном уровнях. Марина Соболева написала подробный отчет по итогу работы за последние три года. И заняла третье место.

За плечами медика более 30 лет общего врачебного стажа. Она врач общей практики, имеет навыки терапевта и ряда узких специалистов.

«Невозможно работать и не любить свою работу, потому что работа на самом деле физически и морально очень тяжелая, общение постоянно с пациентами, с больными людьми, которым надо помогать, требуют большой самоотдачи, но и, наверное, этим и привлекает, что могу помогать людям», — сказала врач общей практики Непецинской поликлиники Коломенской больницы Марина Соболева.