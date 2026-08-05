Врач НИКИ детства Волкова: грудное вскармливание снижает уровень тревоги матери

В рамках Недели популяризации грудного вскармливания, которая проходит с 3 по 9 августа, специалисты напоминают, что этот процесс важен не только для физического здоровья. Заведующая отделением клинической психологии и коррекционной педагогики, медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова отметила, что он необходим для психоэмоционального развития ребенка.

Во время кормления у матери вырабатывается окситоцин, который помогает снизить уровень стресса и тревожности после родов, а также способствует формированию прочной эмоциональной связи с малышом.

Для младенца грудное вскармливание становится источником чувства безопасности. Кроме того, в процессе кормления он начинает осваивать первые границы поведения и учится взаимодействовать с матерью.

«Процесс кормления — это постоянный диалог без слов. Малыш смотрит маме в глаза, слышит ее голос, чувствует прикосновения, и именно в эти минуты происходит закладка базового доверия к миру. Ребенок понимает: если мне страшно, больно или одиноко, мама рядом, она защитит и согреет», — отметила Наталья Волкова.

Подробнее о пользе грудного вскармливания можно узнать в брошюре, опубликованной на портале «Здоровье. Детство».