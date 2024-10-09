Врач НИКИ детства Ольга Кандоба назвала симптомы коклюша у ребенка

Многие родители замечают у детей кашель в осенний период, когда повышается заболеваемость ОРВИ и простудами. Если он длится долго, имеет приступообразный характер и особенно беспокоит малыша во время сна, стоит заподозрить коклюш.

О различии между кашлем, вызванным вирусом гриппа, и кашлем при коклюше рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба. Она также дала рекомендации по защите детей.

По словам специалиста, коклюш представляет собой бактериальную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем. Болезнь развивается медленно — инкубационный период может длиться до 20 дней. На начальных стадиях заболевание проявляется через кашель, при этом температура может оставаться в норме, и ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Спустя пять-семь дней кашель усиливается, становится приступообразным и более заметным во время ночного отдыха. Главным возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая выделяет токсин, поражающий эпителий трахеи и воздействующий на кашлевой центр в центральной нервной системе.

«Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — добавила Ольга Кандоба.

Коклюш опасен тем, что при спазмах у ребенка бывают задержки дыхания, что может приводить к гипоксии и негативно сказываться на головном мозге. В редких случаях у маленьких детей развивается коклюшная пневмония, а в тяжелых ситуациях заболевание может закончиться летальным исходом.

Ольга Кандоба подчеркивает, что коклюш наиболее опасен для младенцев. У них гипоксия может вызвать серьезные нарушения, вплоть до комы, поэтому заболевания в возрасте до года требуют стационарного лечения.

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