Подмосковный врач Одинаева назвала избыток парацетамола главной угрозой печени
Неделя профилактики заболеваний печени проходит в России с 27 июля по 2 августа. Врачи НИКИ детства напоминают: самолечение детей может привести к серьезным последствиям, а больше всего при бесконтрольном приеме лекарств страдает печень.
Именно этот орган отвечает за переработку и выведение химических веществ из организма, при этом у детей этот орган еще продолжает формироваться и особенно чувствителен к медикаментозной нагрузке.
Одной из самых распространенных причин лекарственного поражения печени специалисты называют передозировку при лечении парацетамолом. Этот компонент входит в состав большинства детских жаропонижающих препаратов.
Желая быстрее снизить температуру, родители нередко сокращают интервалы между приемами, превышают допустимую суточную дозу или одновременно дают несколько средств с одним и тем же действующим веществом. Это может привести к накоплению токсичных продуктов распада, повреждающих клетки печени.
Превышение дозы парацетамола всего в полтора–два раза может запустить процесс острого разрушения печеночных клеток. У ребенка могут появиться тошнота, рвота, вялость, бледность или пожелтение кожи и склер глаз. Любое жаропонижающее должно дозироваться строго по весу ребенка, а не по его возрасту. При температуре менее 38,5 градуса стоит избежать приема жаропонижающих, а интервал между приемами должен превышать шесть часов.
Нисо Одинаева
директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Московской области
Не меньшую опасность при самостоятельном применении представляют антибиотики, противовирусные препараты, биологически активные добавки и растительные средства. Любые лекарства ребенку следует давать только по назначению врача.