Подмосковный врач Одинаева назвала избыток парацетамола главной угрозой печени

Неделя профилактики заболеваний печени проходит в России с 27 июля по 2 августа. Врачи НИКИ детства напоминают: самолечение детей может привести к серьезным последствиям, а больше всего при бесконтрольном приеме лекарств страдает печень.

Именно этот орган отвечает за переработку и выведение химических веществ из организма, при этом у детей этот орган еще продолжает формироваться и особенно чувствителен к медикаментозной нагрузке.

Одной из самых распространенных причин лекарственного поражения печени специалисты называют передозировку при лечении парацетамолом. Этот компонент входит в состав большинства детских жаропонижающих препаратов.

Желая быстрее снизить температуру, родители нередко сокращают интервалы между приемами, превышают допустимую суточную дозу или одновременно дают несколько средств с одним и тем же действующим веществом. Это может привести к накоплению токсичных продуктов распада, повреждающих клетки печени.