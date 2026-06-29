Врач НИКИ детства Одинаева дала советы по безопасному купанию младенцев

В рамках недели, посвященной снижению смертности от внешних причин, которая проходит с 29 июня по 5 июля, специалисты НИКИ детства напомнили родителям о правилах безопасного купания младенцев. Ежедневные водные процедуры полезны с первых недель жизни, однако даже привычная домашняя ванна может стать источником серьезной опасности.

Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен оставаться без присмотра.

Так как малыши любят играть в воде, особенно с яркими игрушками, важно следить, чтобы они не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути. Перед купанием не забудьте убрать все стеклянные предметы, которые могут разбиться и оставить опасные осколки. Мобильный телефон разместите в безопасном месте — подальше от ванны, но так, чтобы в любой момент можно было ответить на звонок, не отходя от ребенка.

Скользкое покрытие ванны повышает риск травм, поэтому на дно лучше положить противоскользящий коврик. При этом уровень воды не должен быть слишком высоким: если ребенок сидит, вода должна доходить ему максимум до груди.

Врачи также предостерегают родителей от использования надувных кругов, которые надевают на шею младенца. По их словам, такие приспособления могут привести к опасному переворачиванию ребенка вниз головой при отталкивании от дна ванны. Кроме того, они создают чрезмерную нагрузку на неокрепший шейный отдел позвоночника, что может стать причиной серьезных последствий.

Перед купанием медики советуют обязательно проверять температуру воды, погрузив в нее локоть на несколько секунд. Если вода ощущается комфортно теплой, ее температура составляет около 37–38 градусов, что считается оптимальным для младенцев.

Еще одно важное правило — убрать из ванной комнаты все электроприборы. Фены, электробритвы и другую технику следует отключить от сети и хранить вдали от воды, чтобы исключить риск поражения электрическим током.

Дополнительную информацию о купании детей можно получить по ссылке.