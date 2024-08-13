Врач НИКИ детства Нисо Одинаева объяснила вред от готовой покупной еды

Ускоряющийся темп жизни все чаще побуждает людей задумываться о покупке готовой еды. Доставка из кафе, блюда в контейнерах на целую неделю, еда из супермаркетов и выпечка из пекарен становятся обычным делом. Врачи НИКИ детства предостерегают, что для сохранения здорового пищеварения у детей готовая еда должна встречаться на столе редко.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, отмечает, что современные мамы часто испытывают нехватку времени на приготовление пищи, поэтому они обращаются к покупным блюдам. Увлекаться готовой пищей не стоит, так как невозможно гарантировать качество ингредиентов, следить за чистотой приготовления и контролировать уровень соли и сахара в таких блюдах.

Специалист также обращает внимание на то, что некоторые продавцы используют уловки, чтобы позиционировать свою продукцию как полезную для здоровья. Они могут говорить о «фермерских продуктах» или «экологически чистых блюдах», однако такая реклама не всегда соответствует действительности.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рекомендует самостоятельную покупку продуктов и приготовление пищи дома. Это позволяет контролировать свежесть ингредиентов, дозировать соль и сахар, а также передавать своим детям заботу и любовь через домашнюю еду.

«От домашней еды ребенок всегда получает больше пользы для здоровья», — добавила Басова.

Она также призывает родителей избегать привычки посещать сети фастфуда. Она подчеркивает, что большинство пищевых привычек формируется в семье, и если каждую пятницу в доме принято есть вредную еду, ребенок быстро привыкнет к этому.

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