Врач НИКИ детства напомнил правила перевозки ребенка в автокресле

Соблюдение правил перевозки детей — это ключевой фактор, от которого напрямую зависят жизнь и здоровье маленьких пассажиров. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства обратили внимание родителей на базовые требования безопасности при поездках на автомобиле.

Детей младше семи лет необходимо перевозить исключительно в автокреслах, подобранных с учетом их роста и веса.

Для детей в возрасте от семи до 11 лет допускается использование ремней безопасности на заднем сиденье, однако эксперты советуют не отказываться от детских удерживающих устройств до тех пор, пока рост ребенка не достигнет 150 сантиметров. При этом использование автокресла спереди остается обязательным до 11 лет включительно.

Взрослым категорически запрещается держать ребенка на руках во время движения — при резком торможении обезопасить его физически невозможно. Также не следует оставлять детей одних в машине или кормить их в пути.

Перед поездкой необходимо убедиться, что автокресло установлено корректно, а ремни безопасности надежно зафиксированы и отрегулированы по росту. В холодное время года специалисты рекомендуют снимать с детей объемную верхнюю одежду перед посадкой в кресло — это позволяет ремням плотнее прилегать к телу.

«Здоровье и безопасность детей — наша общая ответственность. Каждая семья должна понимать: соблюдение простых правил перевозки — это не формальность, а инвестиция в будущее ребенка. Мы призываем родителей быть внимательнее в дороге и не пренебрегать рекомендациями специалистов», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Даже короткая поездка по привычному маршруту требует той же ответственности, что и дальнее путешествие.

