Врач НИКИ детства Машаннаева назвала оптимальную длительность сна для ребенка
В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга, которая проходит с 20 по 26 июля, специалисты НИКИ детства напомнили, что полноценный сон играет ключевую роль в развитии нервной системы ребенка. Многие недооценивают значение качественного ночного отдыха.
Во время сна мозг не только восстанавливается, но и активно обрабатывает информацию, полученную за день, переводя ее в долговременную память. В этот период также происходят процессы обновления клеток и очищения тканей от продуктов обмена веществ.
Регулярное недосыпание нарушает эти механизмы, что приводит к быстрой утомляемости, ухудшению внимания и снижению успеваемости.
Недостаток сна у детей нередко проявляется не сонливостью, а повышенной возбудимостью. Ребенок становится капризным, ему сложно сосредоточиться, спокойно сидеть на занятиях или выполнять домашние задания. Если проблема сохраняется длительное время, возрастает риск появления головных болей, нервных тиков, задержки речевого развития и других нарушений.
Родители часто жалуются на плохую память, неусидчивость и раздражительность ребенка, однако выясняется, что он поздно ложится спать и засыпает с телефоном в руках.
Сон для растущего мозга — это не просто пауза в активности, это время его активного строительства и созревания. Без соблюдения гигиены сна любая педагогическая коррекция и даже медикаментозное лечение будут неэффективными. Ребенку школьного возраста жизненно необходимо спать не менее девяти-десяти часов в сутки, а засыпать он должен в полной темноте и прохладе, без гаджетов за два часа до сна.
Патимат Машаннаева
заведующая 1-м психоневрологическим отделением, невролог НИКИ детства
С раннего возраста следует вырабатывать правильные вечерние привычки: соблюдать стабильный режим, проводить вечер в спокойной обстановке, читать книги и укладывать ребенка спать в одно и то же время даже по выходным. Такой режим помогает поддерживать естественные биологические ритмы.