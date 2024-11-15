Врач НИКИ детства Анна Басова рассказала об опасности диет для детей

Сегодня отмечается Всемирный день без диет. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала об опасности резкого снижения веса у детей.

По ее словам, каждому ребенку необходимо разнообразное и сбалансированное питание, которое включает в себя витамины, минералы и питательные вещества для роста, физического и умственного развития.

«Любое отклонение в сторону, любые перегибы в питании чреваты. Желательно до 20 лет не практиковать никаких диет. До этого возраста идет рост и развитие всех органов и систем организма, поэтому важно наличие в рационе всех микроэлементов», — пояснила Басова.

Она добавила, что для детей опасны и БАДы, и гомеопатические препараты для снижения веса.

«Нет никаких достоверных данных о том, как повлияют на организм ребенка компоненты этих препаратов», — подчеркнула врач.

А чтобы не допустить ситуации, когда ребенку понадобится диета родителям стоит обращать внимание на качество и разнообразие питания, а также режим дня и физическую активность, заключила Басова.