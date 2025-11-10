Врач-невролог начал вести прием в амбулатории в Часцах Одинцовского округа
Одинцовская областная больница продолжает повышать доступность медицинских услуг для населения. Часцовская амбулатория пополнила штат специалистов — теперь каждый четверг в медучреждении прием посетителей ведет врач-невролог.
Запись к нему осуществляется по системе врач-врач — при наличии показаний пациенты направляются на дополнительные консультации.
Кроме того, с начала ноября в амбулатории раз в месяц проводятся УЗИ-исследования. Направление на выдается лечащим врачом при наличии соответствующих показаний.
Часцовская амбулатория является важной составляющей системы здравоохранения Одинцовского городского округа. Выгодное расположение, высокая квалификация медперсонала и широкий спектр медицинских услуг делают ее удобной для большого числа жителей и гостей муниципалитета.
Адрес Часцовской амбулатории: поселок Часцы, дом № 18.