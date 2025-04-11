Врач МОЦОМД Анна Кучумова рассказала о новых методах коррекции речевых нарушений

Родителей часто беспокоит вопрос, следует ли переживать, если ребенок поздно заговорил. Врач Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Кучумова объяснила 360.ru, какие особенности принято считать нарушением речевого развития, а также рассказала об уникальных методиках, которыми сегодня владеют логопеды.

В МОЦОМД работает грамотно подобранная команда врачей, которая способна помочь детям с разными типами проблем.

«Абилитация — это процесс, целью которого является помочь приобрести или развить какие-то несформированные навыки, функции у ребенка», — пояснила логопед с 17-летним опытом Анна Кучумова.

По ее словам, прогресс не стоит на месте, постоянно появляются инновационные подходы к лечению.

«Логопедические занятия — это большой труд. И, конечно, мы в наши занятия внедряем новые методики, новые технологии», — отметила врач.

Среди них — миофасциальный массаж, тейпирование, ботулинотерапия и компьютерные технологии с биологической обратной связью. Особое внимание уделяется ранней диагностике.

«Родителей должно насторожить, если у ребенка до года нет комплекса оживления. Когда ребенок не откликается на свое имя. Когда у ребенка нет гуления, нет лепета», — перечислила логопед.

В таких случаях важно своевременно обратиться к неврологу и начать коррекционную работу, которая в МОЦОМД включает комплексный подход.

Для детей с различными нарушениями применяются индивидуальные программы, включающие сенсорную интеграцию, сказко- и песочную терапию, а также музыкальные методы.

«Дети обожают эти музыкальные физкульт-минутки», — поделилась наблюдениями Кучумова.

Она призвала помнить, что раннее обращение к специалистам значительно повышает шансы на успешную коррекцию речевых нарушений.