Врач МОНИИАГ Сибряева рассказала об опасности «скрытых» инфекций при беременности

Одной из самых частых причин невынашивания беременности врачи называют наличие в организме будущей матери так называемых скрытых инфекций. Это название неслучайно, ведь женщина может даже не подозревать, что является носителем, ведь никаких симптомов нет. Врач акушер-гинеколог Валерия Сибряева МОНИИАГ рассказала, какие анализы необходимо сдать всем, кто планирует рождение ребенка.

По ее словам, наличие этих инфекций снижают иммунитет, вызывают риск присоединения других инфекционных заболеваний и могут провоцировать воспалительные процессы в организме будущей матери.

«Наличие у будущей мамы перечисленных инфекций грозит внутриутробным инфицированием плода. Это может проявляться самыми разными симптомами: от высыпаний на коже до внутриутробных пневмоний, которые требуют продолжительного лечения», — рассказала Сибряева.

Она добавила, что, запланировав беременность, необходимо сдать анализы на наличие «скрытых инфекций».

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