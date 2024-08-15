Врач МОНИИАГ Яна Андросова рассказала о пользе воды для беременных

Беременные женщины нередко интересуются у врачей, действительно ли им следует ограничивать потребление воды, чтобы избежать отеков. На этот вопрос ответила акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова.

Она подчеркнула, что отказ от воды является мифом, при этом вредным. По словам специалиста, будущим матерям рекомендуется выпивать от полутора до двух литров жидкости в день, причем основная часть этого объема должна составляться чистой питьевой водой, а остальное — натуральными напитками.

А вот минеральная вода, насыщенная минеральными солями, для беременных нежелательна. Применять ее можно только по рекомендации врача», — рассказала специалист.

Андросова обратила внимание на то, что во время беременности желательно минимизировать употребление напитков, содержащих кофеин. В то же время, если нет особых предписаний от врача, будущая мама может позволить себе утренний кофе.

Специалист также посоветовала любителям чая отказаться от очень крепкой заварки и употреблять его в разбавленном виде. Лучше всего заменить его на настои из сухих трав и фруктов.

Чтобы избежать отеков, врач рекомендовала с осторожностью относиться к соленым и острым блюдам. Тем женщинам, которым врачи советовали ограничить количество жидкости, она предложила интересный способ: можно приготовить маленькие «леденцы» изо льда, которые помогут быстро утолить жажду, не требуя большого объема жидкости.

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