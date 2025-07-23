Врач Луховицкой больницы провела беседу о репродуктивном здоровье

Врач акушер-гинеколог Луховицкой больницы Наталья Киселева рассказала о необходимости регулярных профосмотров для женщин. Они могут помочь в раннем выявлении возможных патологий, для предотвращения их развития и своевременного лечения.

Записаться на все профилактические и диагностические процедуры пациентки смогут на приеме у врача.

«Каждой женщине до 40 лет раз в год необходимо проходить ультразвуковое исследование, после 40 лет — ежегодное маммографическое обследование. Раз в три месяца — самодиагностику. Специалисты владеют современными методиками, имеют оборудование для проведения обследований. Кроме того используют новый метод диагностики — эластографию», — рассказала Наталья Киселева.

Обучение технике самодиагностики грудных желез можно будет пройти бесплатно в женской консультации.