Врач из Зарайска построила дом благодаря губернаторской соцпрограмме

Программа работает в Зарайске с 2021 года. Медики уже получили 20 земельных участков для строительства жилья. На пяти из них построили дома, еще два медработника выразили получат землю в этом году.

Так, Ирина Афонина стала обладательницей участка в 12 соток в пределах города. При помощи родителей Ирина построила дом и недавно завершила оформление земли в собственность.

Школьное образование специалист получила в Зарайске. Она окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по целевому направлению, успешно завершив обучение и ординатуру по направлению «акушерство и гинекология».

Гинекологом Ирина работает уже около 10 лет. Она помогает женщинам округа, сопровождая беременность и проводя УЗИ.