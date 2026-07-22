Врач из Видного рассказал о работе в скорой помощи

В Ленинском городском округе, в городе Видное, врач скорой помощи Бедрос Бугаян готовится к новому рабочему дню. Его график длится целые сутки — с восьми утра до восьми утра следующего дня.

Прежде чем приступить к выездам, он тщательно проверяет снаряжение и приборы. Как только все готово, поступает первый вызов. За день Бедросу предстоит около двадцати выездов по всему Ленинскому округу — от центральных улиц Видного до самых отдаленных деревень.

Особенно ответственно врач относится к вызовам по кардиологии. «Здесь надо выкладываться по полной. И делать все, что мы умеем», — рассказал Бедрос Бугаян.

Главный плюс его работы — возможность видеть результат здесь и сейчас. «Самоудовлетворение получаешь. Приехал, спас, помог, увидел в глазах благодарность и поехал дальше», — добавил он.

Бедрос не только опытный врач, но и семьянин. Его супруга — тоже врач скорой помощи, и они работают вместе на одной подстанции. После работы он превращается в домашнего мастера: сварка, сантехника, укладка кафеля — все это его хобби. Также он любит путешествовать с женой по разным городам.

Общий стаж работы Бедроса Бугаяна в скорой помощи — 38 лет. В Ленинском округе он работает всего год, но уже хорошо изучил местные дороги.