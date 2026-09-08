Врач из Солнечногорска получила региональную награду

Мария Холдина работает в должности с 2015 года, в Солнечногорской больнице — с июля 2019 года. Она курирует педиатрическую и акушерско-гинекологическую службы округа. Под ее руководством родильное отделение получило второй уровень и может оказывать помощь при осложненных родах, открыто отделение реанимации новорожденных, роддом укомплектован профессиональными кадрами и современным оборудованием. Гинекологическое отделение ежегодно выполняет более 20 высокотехнологичных операций.

В детской поликлинике упростили прохождение осмотров детей до трех лет: они проходят за один визит и занимают не более трех часов. К концу 2026 года на базе детской поликлиники планируют открыть кабинет реабилитации третьего уровня для детей с неврологическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра, ДЦП и другими заболеваниями.

«Эта награда стала признанием многолетнего труда, профессионализма и огромного вклада Марии Анатольевны в развитие здравоохранения нашего округа. Особенно важно, что за всеми достижениями стоят не только современные технологии и организационные решения, но и искреннее отношение к людям, забота о каждом ребенке и каждой семье», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.