Врач из Серпухова возглавила Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

На открытом заседании Координационного совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» избрали нового председателя. Ею стала врач из Серпухова Анна Бабкина, она презентовала новые векторы развития организации.

В мероприятии приняли участие специалисты дирекции движения «Волонтеры-медики», региональные координаторы и приглашенные гости. Собравшиеся проголосовали за сложение полномочий действующего председателя Анастасии Полвоновой. Она трудилась в исполнительной дирекции движения с июля 2021 года.

На должность председателя избрали Анну Бабкину. Уроженка Серпухова постоянно посещает свои родные края, она занялась волонтерством еще обучаясь в школе и Губернском колледже. Врач состояла в движении с самого его основания: с 2015 года она трудилась волонтером-медиком в Тульской области, а затем координатором направления. Последние два года Анна работала координатором Московского регионального отделения, а в июле ее назначили на должность заместителя председателя движения.

На заседании Анна представила новые идеи развития волонтерской организации: создание образовательных программ и системы наставничества, налаживание связей координаторов с высшими учебными заведениями и партнерскими организациями, тренинги по грантовому менеджменту.

«Задача председателя и координационного совета движения в том, чтобы быть голосом регионов. Мы стремимся к тому, чтобы каждый регион чувствовал себя частью большой и крепкой семьи, где каждый голос услышан и важен. Опора, на которой будет выстроена наша работа — взаимопонимание, эффективность, ответственность. Уверена, что большое количество проектов, которые мы уже запустили и планируем реализовать будут нашей общей задачей, где важен вклад каждого члена команды», — сказала она.

По словам председателя Российского Красного Креста Павла Савчука, заслуга Анны Бабкиной в том, что тульское отделение — одно из самых сильных.

«От имени Российского Красного Креста поддерживаю кандидатуру Анны Бабкиной и выражаю готовность продолжать укреплять сотрудничество между движениями как на уровне регионов, так и между дирекциями организаций», — добавил он.

Отметим, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» — одна из самых крупных добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России действуют 89 региональных отделений движения. Они объединяют свыше 167 тысяч человек. Каждый год поддержу добровольцев получают порядка четырех миллионов жителей России.

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