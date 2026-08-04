Врач из Серпухова помогает пациентам избавиться от болей

В Серпуховской Медсанчасти работает врач Евгений Князев, который совмещает две должности — физиотерапевта и мануального терапевта. Пациенты ежедневно оставляют о нем добрые отзывы.

Молодая мама Маргарита Елисеева приехала на прием к мануальному терапевту из поселка Оболенск. После родов у нее защемило седалищный нерв. По рекомендации знакомых она записалась к Евгению Князеву.

«Про мануального терапевта Евгения Князева узнала от друзей. В Медсанчасть записалась быстро, через пару дней уже пришла на прием. Врач расспросил, как прошли роды, про мое физическое состояние, мою активность. Осмотрел и выстроил план лечения. Все комфортно, доступно, хорошо, все понравилось», — поделилась впечатлением Маргарита Елисеева.

По ее словам, проблему с седалищным нервом решили буквально за пару сеансов, боли перестали беспокоить. Но при первом же тревожном симптоме женщина намерена обращаться к уже знакомому доктору.

Евгений Князев работает в серпуховской Медсанчасти с 2025 года и за это время зарекомендовал себя как грамотный специалист и чуткий человек. Он рассказал, что основные проблемы, с которыми обращаются пациенты, — это дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба, или остеохондроз. Часть задач по лечению подобных заболеваний Князев решает самостоятельно, а если требуются иные врачи, то он перенаправляет пациентов к специалистам соответствующего профиля.

Записаться на прием к физиотерапевту по программе обязательного медицинского страхования можно в регистратуре Медсанчасти № 8 по адресу: г. Серпухов, ул. Весенняя, 10.