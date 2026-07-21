Врач из Реутова Султанахмедова объяснила взаимосвязь стресса и иммунитета

С 20 по 26 июля в Подмосковье проходит тематическая неделя, посвященная сохранению здоровья головного мозга. Врач-терапевт Реутовской клинической больницы Умухавват Султанахмедова рассказала о механизмах воздействия постоянного нервного перенапряжения на организм взрослого человека.

Современный ритм жизни с высокими нагрузками, обилием информации, финансовыми сложностями и хроническим недосыпом постепенно истощает ресурсы нервной системы, переводя ее в состояние затяжного стресса.

«При длительном стрессе в крови постоянно повышен уровень гормона кортизола. Его избыток токсичен для клеток мозга — он буквально разрушает нейронные связи в гиппокампе. Эта зона отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную и за способность к обучению. Именно поэтому в состоянии выгорания человек жалуется на „туман в голове“, не может запомнить простые вещи и теряет концентрацию», — пояснила Умухавват Султанахмедова.

Страдает от избытка кортизола и миндалевидное тело, которое регулирует эмоциональные реакции. Это нарушение проявляется в виде повышенной тревожности, беспричинных вспышек раздражения, апатии или даже депрессивных расстройств. Кроме того, хронический стресс наносит серьезный удар по всему организму: постоянная гиперпродукция кортизола угнетает иммунитет, открывая ворота для вирусных и бактериальных инфекций. Желание заесть тревогу быстрыми углеводами ведет к набору лишнего веса и повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Врач подчеркивает, что своевременное осознание этих рисков и обращение за медицинской помощью помогают избежать тяжелых последствий для физического и ментального здоровья.