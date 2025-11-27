Врач из Подольска победила на областном профессиональном конкурсе

Лор-врач Светлана Самойлова из Подольска приняла участие в конкурсе «Подмосковные врачи». Она стала лучшей на этом состязании.

Светлана Самойлова работает в Подольской областной клинической больнице уже 13 лет. Год назад она перешла работать в детскую больницу на бульваре 65-летия Победы.

За день специалист принимает до 35 маленьких пациентов округа. В ее обязанности входит осмотр детей, диспансеризация, профосмотры и проведение диспансерного наблюдения.

«Толчком для участия в конкурсе послужил предыдущий опыт коллег, которые в прошлом и позапрошлом году тоже стали финалистами. Они меня подбили на участие. Честно, работа немного однообразна, и захотелось почувствовать то, что чувствуют сейчас выпускники медицинских институтов», — сказала Светлана Самойлова.

Светлану Михайловну порадовала и финансовая составляющая победы в этом конкурсе. Она говорит, что с радостью примет участие еще раз.

Отметим, что всего в Подольске шесть врачей выиграли премии — четверо работают в детской больнице, а два врача — во взрослой Подольской областной клинической больнице.