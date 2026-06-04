Врач из перинатального центра в Видном стала лучшим неонатологом Подмосковья

Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Ленинского городского округа Юлия Кузьминова удостоена звания лучшего неонатолога Подмосковья. Своей работе она посвятила уже 13 лет.

Для участия в конкурсе необходимо было подготовить презентацию о профессии, где я честно рассказала о трудностях в работе, положительном опыте, интересных исследованиях и случаях из практики, а также о проводимых мероприятиях, таких как фестиваль «Здоровье», который ежегодно проходит в нашем округе, отметила Кузьминова.

«Конечно, самая большая сложность специалиста состоит в выхаживании новорожденных весом менее одного килограмма. Нужно очень грамотно подходить к работе и используемым методам, чтобы нивелировать развитие патологий в будущем», — сказала заведующая отделением.

Работа с малышами, рожденными с тяжелыми перинатальными патологиями, требует особого внимания. В отделении ежедневно борются за то, чтобы каждый пациент окреп как можно быстрее и покинул перинатальный центр здоровым. Здесь осуществляют уход за недоношенными детьми с экстремально низкой массой тела — менее одного килограмма.

Для стимулирования развития малышей в центре используют не только стандартные медицинские подходы, но и уникальные методики, например, прослушивание классической музыки. Такая терапия положительно влияет на формирование нервной системы. Помимо этого применяют лечебную физкультуру, сухую иммерсию и грудничковое плавание.

Эти направления реабилитации планируют активно развивать и дальше, поскольку для детей, родившихся раньше срока, сенсорный опыт имеет очень большое значение.