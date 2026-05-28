Врач из Озерской поликлиники победила в региональном конкурсе профессионалов

Путь Олеси в медицину начался еще в школьные годы, когда она увлеклась химией и биологией. Поступление в Рязанский медицинский университет стало логичным шагом. Учеба была непростой, особенно на первых курсах, но с началом практики стало интереснее.

Изначально Олеся планировала стать эндокринологом, но в итоге выбрала терапию, а затем общую врачебную практику. Она признается, что уже не представляет себя в другой профессии. Переход от стационара к поликлинической работе был непростым, но именно там она обрела настоящий опыт и уверенность в своих силах.

К конкурсу Олеся готовилась больше года. Она начала собирать материалы заранее, исправляла и дополняла их. О своем участии знала только ближайшая окружность, которая поддерживала ее на протяжении всего пути.

Победа в региональном этапе стала для врача значимым достижением и подтверждением того, что любовь к своему делу и трудолюбие всегда приносят результаты.