Врач из Одинцова приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Специалист в 2022 году вместе с семьей переехала в Одинцово и вышла на работу в третье педиатрическое отделение Одинцовской областной больницы.

«Всю жизнь знала, что буду врачом, другие профессии даже не рассматривала. Сейчас мне очень нравится моя работа, я помогаю детям. Каждый день происходит много всего интересного, у нас отличный коллектив», — поделилась Светлана Морозкина.

О «Социальной ипотеке» Светлана узнала от коллег, уже ставших участниками программы. Медик решила также воспользоваться возможностью улучшить свои жилищные условия. Она взяла квартиру в новостройке, дом сейчас находится на стадии строительства. Светлана Морозкина с нетерпением ждет вручения ключей от нового жилья.