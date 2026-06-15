Врач из Одинцова получила жилье по госпрограмме

Терапевт из Одинцовской областной больницы Наталья Пидунова работает уже шесть лет. Ранее она снимала квартиру, но благодаря участию в программе «Социальная ипотека» переехала в собственную.

Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медицинские работники, учителя, молодые ученые, специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Наталья Пидунова подошла по всем категориям — стаж не менее пяти лет, возраст до 50 лет, отсутствие жилого помещения у заявителя и членов семьи.

«Наша новая квартира — трехкомнатная, очень уютная и теплая. При ее выборе было особенно важно, чтобы у каждого члена семьи появилось свое пространство, так как наша семья является многодетной. Еще рассматривали варианты поближе к моей работе и школе», — поделилась Наталья.