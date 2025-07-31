Врач из Наро-Фоминска купила квартиру по соципотеке

Для Анастасии, как и для многих других представителей медицинской профессии, выбор жизненного пути был предопределен. Она выросла в семье, где врачебное дело является традицией и призванием. Ее профессиональный путь начался с должности младшей медицинской сестры по уходу за больными в послеродовом отделении. После получения диплома акушерки Анастасия перешла в женскую консультацию, где и работает по настоящее время.

О программе «Социальная ипотека» Анастасия узнала от своих коллег, которые уже воспользовались этой возможностью. В результате ей удалось пройти все этапы отбора и стать участницей программы, получив возможность приобрести двухкомнатную квартиру.

«Купили нашу „двушку“ рядом с моей работой, на вторичном рынке. Своими силами сделали ремонт и уже потихоньку обживаемся. Квартира очень светлая и уютная. Рядом садики, школы, магазины и аптеки. Живем с мужем и двумя нашими кошками. Вот такая у нас пока еще маленькая, но дружная семья. Очень благодарна всем, кто помогал на всех этапах получения ипотеки и приобретении собственного жилья», — поделилась Анастасия Жукова.