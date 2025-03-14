Врач из Луховиц получила награду Минздрава России
В Доме правительства Московской области прошла церемония награждения, посвященная заслугам женщин, внесших значительный вклад в развитие региона. Почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации вручили Эльмире Гаджиевой, заведующей поликлиникой Белоомутской больницы.
Награду вручил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, подчеркнув важность работы, которую выполняет коллектив Белоомутской поликлиники под руководством Эльмиры Гаджиевой.
«Приятно и почетно получить такую награду. Это заслуга нашего коллектива. Только благодаря вкладу каждого сотрудника нам удается справляться с повседневными задачами. В Белоомутской больнице работаю свыше 25 лет и ни разу не пожалела о выборе трудового пути. Нет ничего важнее, чем помогать людям и сохранять их здоровье», — поделилась Эльмира Гаджиева.
Главный врач Луховицкой больницы, Галина Пончакова, высоко оценила профессиональные качества и преданность делу Эльмиры Гаджиевой, подчеркнув ее значительный вклад в развитие здравоохранения в регионе.
«В больнице работают профессионалы — те, кто предан медицине. В их числе — Эльмира Гаджиева, которая отдает себя любимому делу», — отметила Галина Пончакова.