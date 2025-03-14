Врач из Луховиц получила награду Минздрава России

Награду вручил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, подчеркнув важность работы, которую выполняет коллектив Белоомутской поликлиники под руководством Эльмиры Гаджиевой.

«Приятно и почетно получить такую награду. Это заслуга нашего коллектива. Только благодаря вкладу каждого сотрудника нам удается справляться с повседневными задачами. В Белоомутской больнице работаю свыше 25 лет и ни разу не пожалела о выборе трудового пути. Нет ничего важнее, чем помогать людям и сохранять их здоровье», — поделилась Эльмира Гаджиева.

Главный врач Луховицкой больницы, Галина Пончакова, высоко оценила профессиональные качества и преданность делу Эльмиры Гаджиевой, подчеркнув ее значительный вклад в развитие здравоохранения в регионе.

«В больнице работают профессионалы — те, кто предан медицине. В их числе — Эльмира Гаджиева, которая отдает себя любимому делу», — отметила Галина Пончакова.