Врач из Ленинского округа стала победителем областного конкурса

В ежегодном конкурсе «Народный доктор Московской области» приняли участие 26 тысяч медицинских работников со всего региона, в том числе 716 представителей Ленинского округа. Победу одержала заведующая отделением детской хирургии Видновской клинической больницы Виктория Мирошникова.

В голосовании, организованном Министерством здравоохранения Подмосковья, приняли участие более 42 тысяч человек. Главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов поблагодарил всех, кто поддержал Викторию Мирошникову.

«Для нас особенно важно, что победа в конкурсе стала именно народной: голоса отдали те, кто лично знает Викторию Константиновну, видел ее работу, ощутил на себе ее профессионализм и человечность. Это и есть самое главное признание — признание тех, для кого мы трудимся», — сказал Алексей Кизилов.

Виктория Мирошникова рассказала, что ее пациенты активизировались за три дня до окончания конкурса и стали активно голосовать. «Им было важно, чтобы победа досталась именно мне. Видимо, так они решили меня поддержать и порадовать в декретном отпуске. Я всегда говорила, что мои пациенты самые благодарные и открытые люди», — отметила врач.

Напомним, что в ноябре 2025 года Виктория Мирошникова стала лауреатом премии «Выбор пациентов в рейтинге детских хирургов» на портале «Продокторов», заняв второе место.