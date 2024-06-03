Врач из Ленинского округа получила награду «За верность профессии»

Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра, врач высшей категории и главный внештатный неонатолог пятого медицинского сектора Наталья Князева стала обладателем премии «За верность профессии». Награду вручили на I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни».

Главным критерием выбора победителей премии был большой стаж работы в профессии и в Московской области. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра Наталья Князева трудится в учреждении уже 39 лет. На I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни» ее, как отличника здравоохранения, врача высшей категории и главного внештатного неонатолога пятого медицинского сектора, отметили премией «За верность профессии». Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень ценим труд Натальи Юрьевны Князевой и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии», — прокомментировала главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова.

Участников и гостей ждала насыщенная программа пленарных и секционных заседаний, лекций, симпозиумов и тренингов. Врачи обменялись мнениями и рассказали о новых методиках в области акушерства-гинекологии, неонатологии и анестезиологии-реаниматологии.

«Масштабное и очень информативное мероприятие! Участие в нем — прекрасная возможность поделиться знаниями и наработками, и заодно перенять ценные знания у других медучреждений и перинатальных центров», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Всего в этом конгрессе приняли участие более 500 медиков. Они стали первыми гостями фотовыставки медиапроекта «Гордость в маленьких победах». Она демонстрирует обществу ценность профессии неонатолога.

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