Врач из Коломны стал призером турнира по историческому фехтованию

Врач-травматолог Коломенской больницы Анастасия Солодкая приняла участие в командных соревнованиях по историческому фехтованию «ISO: Company Challenge 2025». Она завоевала серебряную медаль.

Анастасия занимается историческим фехтованием уже десять лет и освоилa различные виды оружия, включая саблю, шпагу, кинжал-дагу, меч и щит-баклер. Турнир «ISO: Company Challenge 2025» был посвящен поединкам на саблях.

Команда, в составе которой выступала Анастасия, заняла второе место среди десяти женских коллективов.

«Увлечение историческим фехтованием позволяет мне увереннее чувствовать себя в профессии. Оружие весит немало, и регулярные тренировки хорошо укрепляют мышцы рук, а это, в свою очередь, очень помогает во врачебной практике травматолога», — рассказала Анастасия Солодкая.